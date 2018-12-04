روحاني: لن يكون بوسع دول الخليج تصدير النفط بحال لم تستطع ايران تصديره

اعلن الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ انه ينبغي ل​أميركا​ أن تعلم أنه إذا لم تستطع ​إيران​ تصدير ​النفط​ فلن يكون بوسع أي بلد تصديره من ​الخليج​. واكد انه "لن نسمح لأعداء إيران أن ينفذوا مؤامراتهم ومشاريعهم العدائية ضد أبناء الشعب"

واشار روحاني في تصريح له، الى اننا سنقيم علاقات إقتصادية متميزة مع جميع دول العالم رغم أنف أميركا.