رئيس كوريا الجنوبية: من المحتمل زيارة الزعيم الكوري الشمالي سيول

أعلن رئيس ​كوريا الجنوبية​ مون جاي إن انه من "المحتمل" أن يزور الزعيم الكورى الشمالى ​كيم جونغ أون​ سيول وإن مثل هذه الرحلة ستساعد فى تحسين علاقات ​بيونغ يانغ​ مع ​الولايات المتحدة​.

وقال: "ستكون هذه المرة الأولى التى يزور فيها زعيم كورى شمالى كوريا الجنوبية وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمنى فإن ذلك يظل مهما جدا".

وأوضح أن هذه الزيارة "ستسرع فى إخلاء شبه ​الجزيرة​ الكورية من الأسلحة النووية"، وستؤدى إلى "انطلاقة أكبر فى تحسن العلاقات" بين ​كوريا الشمالية​ والولايات المتحدة.