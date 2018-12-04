إغلاق 15 مدرسة في كندا وتعطيل 4 آلاف تلميذ بسبب تهديدات عبر الانترنت

منحت السلطات الكندية إجازة غير متوقعة لنحو 4 آلاف تلميذ من مدارسهم، حيث طلب المسؤولون من التلاميذ البقاء في منازلهم بسبب تهديدات عبر الإنترنت.
وذكرت السلطات في منطقة سيلكيرك، أنه تم إغلاق 15 مدرسة لحماية التلاميذ والموظفين بعد ظهور تهديدين عنيفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أول أمس الأحد.
يشار إلى أن تلك المنطقة قريبة من مدينة وينيبيغ، في إقليم مانيتوبا الكندي، الذي يقع على مسافة غير بعيدة من ولايتي نورث داكوتا ومينيسوتا الأميركيتين، وذكرت قناة "سي تي في" الكندية، نقلاً عن الشرطة، أنه تم اعتقال شاب وفتاة (18 عاماً) ومراهق (16 عاماً) قبل بدء اليوم الدراسي، بينما لم تبحث الشرطة عن مشتبه بهم آخرين.
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