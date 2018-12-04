استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

استشهد الشاب الفلسطيني "محمد حسام عبداللطيف حبالي" 22 سنة، من مخيم طولكرم، اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي وقعت في الحي الغربي لمدينة طولكرم.

وأفادت مصادر طبية من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بأن الشاب حبالي استشهد بعد إصابته بعيار ناري في الرأس والأطراف السفلية.

واقتحمت قوات كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة، عدة أحياء في المدينة وتمركزت في الحي الغربي منها وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وعاثت فيها دمارًا وتخريبًا.​