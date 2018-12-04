الجيش الإسرائيلي "يعزز قواته" على الحدود الشمالية مع لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه سيبدأ عملية "لكشف وإحباط" أنفاق حفرتها حزب الله اللبنانية لشن هجمات عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل.

وقال جوناثان كونريكس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نحن على علم بعدد من الأنفاق العابرة إلى إسرائيل من لبنان وإنه سيبدأ عمليته داخل إسرائيل وليس عبر الحدود".

وأضاف المتحدث أن الجيش عزز أيضا قواته على امتداد الحدود الشمالية.

وقال "نعتبر أنشطة حزب الله انتهاكا صارخا وفاضحا للسلطة الإسرائيلية".

وتعد إسرائيل حزب الله أكبر تهديد على حدودها، وقد أقرت أنها نفذت هجمات متكررة في سوريا لمنع حصول حزب الله على شحنات أسلحة من إيران.

وقصفت مرارا منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، أهدافاً للجيش السوري وأخرى لحزب الله.

وخاض حزب الله المدعوم من طهران، حربا ضد إسرائيل في العام 2006 اندلعت إثر خطفه جنديين إسرائيليين بالقرب من الحدود مع لبنان. وردت إسرائيل حينها بهجوم مدمّر، إلا أنها لم تنجح في تحقيق هدفها المعلن في القضاء على حزب الله.