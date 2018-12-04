مصرع شخصين صدمتهما سيارة على طريق مصر أسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
لقى شخصان مصرعهما خلال عبورهما طريق أسكندرية الصحراوي، بعدما تعرضا للاصطدام من قبل سيارة نقل، مما أدى إلى وجود كثافات مرورية على الطريق.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ورفع آثار الحادث، كما تم نقل المتوفيان إلى المستشفى.
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