مصرع شخصين صدمتهما سيارة على طريق مصر أسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

لقى شخصان مصرعهما خلال عبورهما طريق أسكندرية الصحراوي، بعدما تعرضا للاصطدام من قبل سيارة نقل، مما أدى إلى وجود كثافات مرورية على الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ورفع آثار الحادث، كما تم نقل المتوفيان إلى المستشفى.