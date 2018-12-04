مقتل صحفي بإطلاق نار من مسلحين في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل الصحفي نور الحسن وإصابة المصور الذي كان يرافقه، جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين في مدينة "بيشاور" عاصمة إقليم "خيبر بختونخوا" المتاخمة للحدود مع أفغانستان.

ونقلت صحيفة دون الباكستانية اليوم الثلاثاء، مسئول شرطي قوله إن الصحفي قد قتل في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في مدينة "بيشاور".

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن، وتقول السلطات الباكستانية إن الشرطة لا تزال تعمل على تحديد الدافع وراء الهجوم.

يذكر أن مثل هذه الهجمات على الصحفيين تعد من الأمور الشائعة في باكستان، وفي بعض الحالات لم يتم العثور على المهاجمين.​