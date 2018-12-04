"أخدوا منه صنارة و35 جنيه".. سر القفزة الأخيرة لضحية "المشاغبين الثلاثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد عبدالتواب، تفاصيل جديدة في مصرع شاب غرقًا، بعد هروبه من قبضة 3 عناصر إجرامية شرعوا في سرقته بالإكراه في منطقة الوراق.

تفاصيل الواقعة تعود عندما تلقي مأمور قسم شرطة الوراق، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب في مياه نهر النيل، بالقرب من مقر إحدى الوزارات المطلة على الكورنيش.

جهود البحث والتحري تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، أكدت أن المتوفى حاول التصدي لبلطجة 3 أشخاص هددوه وصديقيه، بأسلحة بيضاء "مطواة" رافضًا تسليمهم أي أموال.

وتبين أن المتهمين الثلاثة استولوا على 2 سنارة صيد، وهاتفي محمول، و35 جنيهًا من صديقين اثنين، بينما قفز الثالث "ياسر"، 37 سنة، في نهر النيل محاولًا الإفلات من قبضتهم إلا أن الجناة رشقوه بالحجارة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم لاذوا جميعًا بالهرب.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية في الجيزة، برجال الإنقاذ النهري والضفادع البشرية، وعمل تمشيط كامل لمكان سقوط الشاب الثلاثيني حتى عُثر على جثته، وتم انتشالها ونقلها إلى المشرحة.​