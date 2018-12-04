في أستراليا.. مغربية تضرب نفسها وتتهم زوجها بالاعتداء عليها

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سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - دعا زوج مًحطم السلطات الأسترالية إلى ترحيل زوجته إلى مسقط رأسها المغرب بعد أن اختلقت خطة للتشهير به بتهمة العنف المنزلي.

وكان فيصل خان، الذي يعيش في سيدني، قد التقى بالمغربية أسماء من خلال خدمة مواعدة إسلامية، وتزوجها لمدة 8 شهور قبل أن تتفشى المشكلات بينهم في أبريل.

وشعر فيصل بالقلق من أن زوجته تستغله للحصول على تأشيرة أسترالية، ولذلك لجأ إلى محامٍ لمساعدته.

ولكن عندما علمت أسماء خطة الزوج وخشيت أن يتم طردها خارج أستراليا، بدأت في تهديده.

قال فيصل إن زوجته ارتبطت به للحصول على تأشيرة أسترالية

وتابع أنها قالت له: "انظر ماذا سأفعل بك".

وعاد فيصل إلى شقة الزوجية في إحدى الليالي في أبريل الماضي ليجد المنزل مدمرا تماما وفقا لتصريحاته لـ "كارنت أفيررز".

وتابع أن زوجته كانت تنتظره في وسط المنزل المبعثر قائلة: "أنت تظن أنك ذكي وتتحدث مع محامين بشأني؟"

وأضاف أن زوجته اندفعت بعدها إلى الخارج ودخلت المصعد، وبعدها بساعات وجد الشرطة تطرق بابه وتلقي القبض عليه ووجهت إليه اتهام بالاعتداء على المرأة.

لكن فيصل نفى ارتكابه أي مخالفة، وأنفق أكثر من 20 ألف دولار مصاريف قانونية وحصل على مئات الساعات من تسجيلات كاميرات المراقبة ليعرف ماذا حدث داخل المصعد.

وفي نهاية المطاف، وجد لقطة تبرئ ساحته من الاتهامات الموجهة ضده

الزوجة ضربت نفسها داخل المصعد ثم اتهمت زوجها بالاعتداء عليها

صورة للزوجة داخل المصعد

وكشفت لقطات فيديو من داخل المصعد أسماء وهي تضرب نفسها داخل المصعد مرتين مما ترك آثار حول عينيها وحاجبيها.

وأوضحت لقطات أخرى الزوجة وهي تهرول خارج المصعد لتطلب النجدة من الشرطة.

وقال الزوج مطالبا بترحيل المرأة إلى المغرب: "أنا الضحية الآن، وتعرضت للإساءة على المستوى العاطفي والنفسي والمالي"