حدث في مثل هذا اليوم December 4, 2018

أحداث سياسية وعامة 1110 - الحملة الصليبية الأولى تحتل مدينة صيدا. 1858 - الإنجليز يخلعون "بابر شاه الثاني" آخر حكام "بني تيمور" في الهند عن عرشه وينفونه خارج البلاد. 1918 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يبحر إلى أوروبا لبدء محادثات السلام في مدينة فرساي بشأن الحرب العالمية الأولى. 1952 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر في علاقة تونس بفرنسا. 1977 - مظاهرات في منطقة الأندلس تطالب بحكم ذاتي موسع، أسفرت عن مقتل مانويل خوسيه غارثيا كاباروس. 1982 - جمهورية الصين الشعبية تتبنى دستورها الجديد. 1983 - الولايات المتحدة تقصف المواقع السورية في لبنان. 1990 - الاتحاد السوفيتي يسمح بالملكية الخاصة لأول مرة. 1990 - زعيم المتمردين في تشاد إدريس ديبي يعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا بعد إقالة الرئيس حسين حبري. 2014 - مجلس النواب التونسي ينتخب محمد الناصر رئيسًا للمجلس، وعبد الفتاح مورو نائبًا أول لرئيس المجلس. 2017 - مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد مقاتلين من الحوثيين؛ أثناء فترة المعركة التي قامت في صنعاء. مواليد 1590-السلطانة كوسم، نائبة السلطنة و زوجة السلطان أحمد الأول اليونان 1889 - عبد الحميد بن باديس، مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 1892 - فرانثيسكو فرانكو، ديكتاتور إسبانيا. وفيات 749 - يوحنا الدمشقي، قديس مسيحي. 765 - الإمام جعفر الصادق، الإمام السادس للشيعة الاثنا عشرية. 1696 - الإمبراطورة ميشو، إمبراطورة اليابان. 1828 - روبرت جنكنسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة. 1935 - شارل ريشه، عالم فيزيولوجيا فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1913. 1945 - توماس مورغان، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1933. 2011 - سقراط، لاعب كرة قدم برازيلي.

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