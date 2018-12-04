مذيعة العالمية “مهاد أحمد”: لهذا السبب ازدادت أعداد المذيعات في القنوات الفضائية

قالت مذيعة قناة العالمية “مهاد أحمد” إن السبب في ظهور عدد كبير من المذيعات خلال الفترة الأخيرة الى إن اشتراطات الظهور في كثير من القنوات يرجع الى وجود وجه حسن وصوت جميل .

إلا أنها عادت وأكدت أن استمرار تلك الوجوه رهين بإمتلاكها للموهبة اللازمة، وأضافت (الاستمرار والتقدم أصعب من البدايات) .

وأوضحت “مهاد” وبحسب صحيفة المجهر التي تشغل رئيس قسم المذيعات بالفضائية أن قناة العالمية نبعت من كونها كرة مختلفة لتدريب الإعلام بجامعة أفريقيا إلا أنها سرعان ما تطورت ببرامجها لتعكس الوجه المشرق لأفريقيا وما ساعد على ذلك وجود عدد كبير من الجنسيات المختلفة داخل الجامعة .

فكان التعدد في البرامج واللغات ووجود مذيعين ومعدين من مختلف الدول ما جعل العالمية مشاهدة داخل السودان وخارجه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)