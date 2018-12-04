الوطني: حزبنا لن تكسره صفوف الخبز

وصف أمين التعبئة السياسية بالوطني عمار باشري حزبهم بالعملاق والقوي الذي لن ينكسر. وقال في ملتقى الحزب التنظيمي بحسب صحيفة الإنتباهة إن حزبهم لن تكسره صفوف الخبز ولن تقعده أزمة الوقود. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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