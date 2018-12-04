السجن والدية لشاب قتل جاره بسبب (الفضول)

أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف ، برئاسة القاضي هاشم محمد أحمد ، عقوبة السجن (5) سنوات والدية كاملة ، وذلك في مواجهة رجل أدانته المحكمة بقتل جاره طعناً بالسكين إثر مشاجرة وقعت بينهما بالشارع العام بمنطقة رام الله ، والت المحكمة في حيثيات قرارها أن المدان استفاد من عنصر المعركة المفاجأة التي حدثت بينه وبين المجني عليه .
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشرطة كانت قد تلقت بلاغاً عن مقتل شاب طعناً بالسكين بمنطقة رام الله بشرق النيل ، على ضوء ذلك تحركت قوة إلى مسرح الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة وأرسل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ، وتم القبض على المتهم ، وبالتحري معه أقر بطعنه للمجني عليه ، وقال إنه في يوم الحادث شاهد جمهرة من الناس في الشارع العام ووقف لاستطلاع الأمر (الشمار) .
وكان المجني عليه يتعارك مع أشخاص آخرين ، وأنه استفسر عن أسباب المشاجرة وإن القتيل أخبره بأنه خلاف قبلي وقام بلكمه وحاول قذفه بحجر ، وتدخل آخرون وقاموا بالاعتداء عليه ومناصرة القتيل ، مما دفعه لاستخراج سكين كانت بحوزته للدفاع عن نفسه وأبعدهم بها ، وأضاف المتهم أنه لحظة العراك أحس بأنه سدد طعنة للمجني عليه بحسب صحيفة آخر لحظة ، الأمر الذي جعل المحكمة تدين المتهم لمخالفة المادة 131 القتل شبه العمد ، وأصدرت في مواجهته عقوبة السجن والدية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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