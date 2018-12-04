ارتفاع وتيرة سرقة حقائب المغتربين في مطار الخرطوم

ارتفعت وتيرة حوادث سرقات حقائب المغتربين في مطار الخرطوم واستقبلت الشرطة (4) بلاغات سرقات متتالية خلال الأيام الماضية، لمغتربين عائدين من دول مختلفة اكتشفوا تعرض حقائبهم للسرقات بعد أن استلموها. وحسبما نقلت مصادر حسب صحيفة الإنتباهة فإن حوادث السرقات تقع قبل وصول الحقائب إلى السير حيث اكتشف الضحايا سرقة هواتفهم النقالة من داخل حقائب بعد فتحها وقيدوا بلاغات بالوقائع بقسم الدرجة الأولى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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