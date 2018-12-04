“السر قدور” يعتذر لقناة المريخ الفضائية ويتمسك بـ(النيل الأزرق)

أكد الخبير الإعلامي والأديب “السر قدور” مقدم برنامج التلفزيوني الشهير (أغاني وأغاني) اعتذاره لقناة المريخ الفضائية عن تقديم برنامج تلفزيوني خلال موسم رمضان القادم .

معلناً تمسكه بقناة النيل الأزرق والتزامه الأخلاقي والأدبي مع إدارة القناة وأسرة برنامج (أغاني وأغاني) الذي أستمر في تقديمه لأكثر من (13) سنة، وكشف “قدور” في حديث أن إدارة قناة المريخ بعثت له بمندوب بالقاهرة لمفاوضاته والاتفاق معه لتقديم برنامج رمضاني مختلف، ولكنه رفض الفكرة نهائياً .

وأكد أنه طيلة السنوات الماضية لم يظهر في رمضان بأي محطة فضائية خلاف قناة النيل الأزرق، مهما كانت المغريات، وأضاف “قدور” وبحسب صحيفة المجهر الى إنه ظل طيلة الفترة الماضية يرفض الظهور في شهر رمضان بأي محطة فضائية أخرى حتى لو عبر برنامج يحمل فكرة مختلفة لأن (ركاب سرجين وقيع.. وصاحب بالين كضاب) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)