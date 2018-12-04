محمد خير الزبير: “المركزي” سيواصل تصدير الذهب

قال محافظ بنك السودان د. محمد خير الزبير، إن البنك المركزي سيشتري حصائل صادر الذهب من المصدرين عن طريق الدفع المقدم، بحيث يدفع المصدر العائد ثم يبدأ في تصدير الكميات إلى الخارج.

وكشف المحافظ في تصريح لصحيفة السوداني، عن ضوابط تصدير الذهب، وقال أن بنك السودان المركزي سيشرف على إجراءات صادر الذهب وتكملة الإجراءات من خلال إصدار فورمات (ex gold) وليس عن طريق البنوك التجارية كما كان سابقاً، مما يعني خروج البنوك التجارية من الإجراءات ودخول عائدات صادر الذهب، واكد أن الأسعار ستكون بحسب الأسعار السائدة في السوق.

وأضاف : ” سيكون هناك اجتماع تنسيقي دوري بين البنك المركزي والمصدرين لمراجعة الموقف”.

وأوضح الزبير أن تصدير الذهب سيكون مفتوحاً للشركات والأفراد المسجلين لدى غرفة مصدري الذهب باتحاد الغرف التجارية. وفي ذات الاتجاه نفى خروج البنك المركزي من التصدير، منوهاً إلى أن قانونه يسمح له أن يشتري ويبيع عائد الصادر لصالح بنك السودان المركزي. وأعلن محافظ بنك السودان المركزي عن دخول الحكومة كمنتج للذهب، مشيراً إلى اتخاذ خطوات متقدمة في إنشاء شركة حكومية كبرى بهدف السيطرة على عمليات الإنتاج، وذلك خلال العام 2019 المقبل في إطار حزمة الإصلاحات التي أقرتها الدولة في سياسات تصدير وإنتاج الذهب. وتوقع د. محمد خير الزبير، أن تسهم هذه السياسة في تحريك صادر الذهب وتحجيم من التهريب، مما يحقق عائداً كبيراً من موارد النقد الأجنبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)