أحكام بالجلد والغرامة لتاجر ومندوبة مبيعات بممارسة الدعارة

أصدرت محكمة النظام العام بالديم، حكماً بجلد تاجر ومندوبة مبيعات كانت برفقته، (40) جلدة تغريمهما مبلغ ألفي جنيه و(5) ألاف بالتتابع بعد إدانتهما بممارسة الدعارة .

وحسب قضية الاتهام أن المتهم الأول تاجر كان قد استغل شقة استأجرها باسمه لتأجيرها من الباطن لأجانب، وفي أعقاب مغادرة الأجانب ظل الرجل والفتاة يترددان على الشقة مما أثار حفيظة الجيران فسارعوا الى إبلاغ الشرطة التي نصبت لهما كميناً وضبطتهما داخل الشقة واقتادتهما الى قسم الشرطة، ودونت وبحسب صحيفة المجهر بلاغاً بممارسة الدعارة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)