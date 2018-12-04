ضابط برتبة رفيعة يتهجم على أسرة بالعمارات

تهجم ضابط برتبة فريق شرطة متقاعد ، على أسرة مكونة من (5) بنات ووالدتهم الأرملة صباح الإثنين بمنزلهم بحي العمارات شارع 25 وقام بتكسير منزلهم دون سابق إنذار أو إعلان مسبق من المحكمة ، وتفاجأت أسرة المواطنة ، مها عبد المجيد بحضور عمال برفقة الفريق (ع،أ،أ) وزوجته وعدد من أقربائهم يشرعون في تكسير المنزل (الورثة) الذي تسكن فيه مع بناتها الخمس بعد وفاة والدهم على رأسهم .
وقام بفصل الكهرباء والماء وإزالة الحمامات وأخذ الأبواب والشبابيك ووضع حراسة على المنزل بحجة أنه أصبح ملكه بعد شراء جزء من المنزل ، ودونت الأسرة بلاغاً في مواجهته ، وأبلغت ابنة المواطنة المتضررة ندى سفيان ، بأن المنزل الذي تم تكسيره كان ورثة لوالدتها وأشقائها الستة ، وقالت أنه قاموا ببيعه دون علم والدتها .
وأعلنت رفضها للخطوة ولجأت للقضاء ومرت القضية بعدد من مراحل التقاضي إلى أن وصلت محكمة الاستئناف التي لم تفصل في الأمر إلى اليوم بحسب صحيفة آخر لحظة ، لافتة إلى أن المشتري استبق قرار المحكمة وقام بهدم المنزل على رؤوسهم دون مراعاة إلى أنهم نساء فقط لا عائل لهم ، وأصبحن بين عشية وضحاها في العراء .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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