مخابز بالخرطوم تشكو من تقليص حصة الدقيق

أطلت من جديد أزمة جديدة للخبز على العاصمة الخرطوم، بعد انفراج كبير خلال الأيام الماضية، حسب صحيفة التيار التي رصدت ازدحاماً من المواطنين، فيما أغلقت بعض المخابز أبوابها، بحجة عدم توفر الخبز، نتيجة شح الدقيق، وجاءت الأزمة بعد أيام من تعهد الحكومة بمضاعفة الجهود لإحكام الإدارة والتنسيق لضمان عدم تكرار الأزمة.

ورصدت الصحيفة اصطفاف العشرات في طوابير أمام المخابز المنتشرة في أحياء الخرطوم، للحصول على (رغيف). وعزا أصحاب مخابز، ندرة الخبز بسبب تقليص حصص الدقيق الممنوحة للمخابز، في السياق يقول مواطنون، أنهم اضطروا للوقوف ساعات أمام المخبز، للحصول على (الرغيف) ونادوا السلطات المختصة لحسم الأزمة ووضع حلول ناجعة لها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)