منخفض جوي وأمطار

الخليج 365 | فريق التحرير

تتأثر البلاد، الثلاثاء، بامتدادٍ لمنخفض جوي، فتنخفض درجات الحرارة قليلاً لتصبح قريبة من معدلاتها العامة، وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من الأمطار في المنطقة الشمالية من فلسطين والضفة والغربية، قد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا، وقد تمتد بعض الزخات نحو أجزاء من محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية خاصة خلال الصباح، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتكون درجات الحرارة ما بين 14-16 درجة مئوية فوق الجبال ، وما بين 17-19 درجة في المناطق المنخفضة والداخلية، وبحدود 19 درجة على السواحل، وما بين 23-24 في أريحا والأغوار.

ويوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة على حالها، ويكون الطقس باردًا نسبيًا بوجه عام، وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع بقاء الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في شمال البلاد.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا جديدًا يوم الخميس، مع دخول منخفض جوي جديد، سيكون مصحوبًا بزخات أمطار قد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا.