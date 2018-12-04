حاملة طائرات اميركية إلى الخليج لردع ايران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 10:04 صباحاً - ستدخل مجموعة من السفن الحربية الأميركية إلى الخليج في الأيام القليلة المقبلة. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية أن الهدف من دخول مجموعة القطع البحرية الأميركية إلى المنطقة عرض القوة لإيران.

وسيكون دخول السفن الحربية الأميركية إلى الخليج أول عملية مماثلة في الأشهر الثمانية الماضية. ومن المتوقع أن تتواجد حاملة الطائرات “جون سي. ستينيس” في الخليج خلال حوالي شهرين.

وقالت المصادر إن وجود حاملة الطائرات سيردع أي نشاط إيراني معاد في المنطقة. وفرضت الولايات المتحدة الأميركية في الخامس من تشرين الثاني 2018 عقوبات تشمل حظر تصدير النفط الإيراني.

المصدر وكالة سبوتنيك الروسية