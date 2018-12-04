مشتريات تركيا من نفط إيران تهبط إلى الصفر في نوفمبر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 10:04 صباحاً - أفادت بيانات من مصدر بقطاع الشحن أن مشتريات شركة التكرير التركية توبراش، المشتري الرئيسي للخام في تركيا، من النفط الإيراني هبطت إلى الصفر في نوفمبر/تشرين الثاني من نحو 129 ألف برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول.

وتركيا من بين 8 دول تحصل على إعفاء مؤقت من واشنطن يسمح لها بشراء الخام الإيراني على الرغم من العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على طهران، لكن لم يتم الإعلان عن الإعفاء حتى أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

يأتي ذلك فيما قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الاثنين، إن قطاع النفط الإيراني في طليعة الحرب ضد “العدو”، مضيفاً أن طهران ستبذل أقصى ما في وسعها لمواجهة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفرض ضغوط اقتصادية على البلاد.

ولم يحدد زنغنه من يعتبره “العدو” في تصريحاته التي نقلها الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت “شانا”، لكن إيران تخوض مواجهة مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات عليها، وقالت إن هدفها وقف صادرات النفط الإيرانية كلية.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في مايو/أيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني الشهر الماضي.

المصدر: واشنطن – رويترز