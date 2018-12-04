اليابان تلغي مشروعاً نووياً في تركيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 10:04 صباحاً - أفادت صحيفة “نيكي” أن اليابان بصدد إلغاء مشروع كهرباء نووية تركي كان يُعرض كمثال على تصدير طوكيو للبنية التحتية.

وبحسب التقرير، زادت تكلفة المشروع، الذي كان سينفذ من قبل القطاعين العام والخاص بقيادة يابانية، إلى ما يقرب خمسة تريليونات ين (44 مليار دولار)، ويصبح من الصعب على المشيد الرئيسي ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وشركائها الاستمرار فيه.

وترجع زيادة التكلفة بالأساس إلى متطلبات السلامة الأعلى في أعقاب حادث 2011 بمحطة الكهرباء النووية فوكوشيما دايتشي في اليابان، وانخفاض الليرة التركية، وفقا لما ذكرته نيكي.

المصدر سكاي نيوز عربية