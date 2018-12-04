المكسيك.. مقتل 6 شرطيين في “ولاية العصابات”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 10:04 صباحاً - قالت السلطات إن ستة من رجال الشرطة بالمكسيك قتلوا بالرصاص، الاثنين، في ولاية خاليسكو الغربية، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على قوات الأمن في الأشهر الأخيرة، وذلك في بداية الأسبوع الأول لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجديدة.

وقال الادعاء العام في ولاية خاليسكو، على تويتر، إن ستة من أفراد الشرطة قتلوا وأصيب آخر ،في تبادل لإطلاق النار في بلدية لا هويرتا على ساحل المحيط الهادي، وذلك بعد أيام من هجوم على قنصلية للولايات المتحدة في العاصمة المحلية غوادالاخارا.

وقالت متحدثة باسم الادعاء إنه لم يتضح من المسؤول عن القتل لكن تلك المنطقة معروفة بأنها مقر عصابة خاليسكو الجيل الجديد، وهي واحدة من أقوى عصابات المخدرات في المكسيك.

وتقع لا هويرتا على الحدود مع بلدية فيلا بوريفيكاسيون، التي شهدت في مايو 2015 إسقاط أعضاء من عصابة خاليسكو الجيل الجديد، لطائرة هليكوبتر عسكرية، خلال محاولة فاشلة لاعتقال زعيم العصابة نيميسو أوسيجويرا، وهو ضابط سابق بالشرطة.

وقال مسؤولون، السبت، إنهم يحققون في هجوم بالقنابل على ما يبدو على القنصلية الأميركية في غوادالاخارا. ولم يصب أحد في الهجوم الذي وقع قبل أيام من تولي الحاكم الجديد لخاليسكو منصبه.

المصدر سكاي نيوز عربية