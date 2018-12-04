كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لندن وباريس تطالبان بجلسة مغلقة في مجلس الأمن لبحث صواريخ إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت بريطانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، لبحث التجارب الصاروخية الإيرانية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر دبلوماسي لم تذكر هويته، أنه لم يتم بعد تحديد موعد الجلسة التي ستبحث فيها هذه المسألة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إيران أجرت تجربة لصاروخ باليستي متوسط المدى، مضيفا أن هذه التجربة، حسب اعتقاده، تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وأعرب عن إدانة الولايات المتحدة لهذه الخطوة، داعيا إيران إلى وقف أنشطتها الصاروخية، المخصصة لحمل سلاح نووي، حسبما قال.

من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، أن بلاده ستواصل تجاربها الصاروخية، ولن تطلب الإذن من الدول الأخرى، مؤكدا أن التجارب الصاروخية والصناعات العسكرية الإيرانية هي دفاعية فقط.