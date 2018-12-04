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عاجل.. الاحتلال يطلق عملية واسعة ضد أنفاق حزب الله

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاحتلال يطلق عملية واسعة ضد أنفاق حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه اطلق حملة واسعة للكشف عن الأنفاق التي يحفرها حزب الله داخل إسرائيل، أطلق عليها اسم "درع الشمال".

وأوضح في بيان عسكري، أن العملية انطلقت منذ ساعات مساء أمس الاثنين، وأنها تهدف الى كشف الانفاق التي حفرها حزب الله في أعماق الأرض، وانها تنطلق من الأراضي اللبنانية وتتوغل إلى داخل إسرائيل.

ووفقا للبيان، فإنه منذ العام 2014 يعمل في الجيش الإسرائيلي طاقم خاص ومشترك لهيئة الاستخبارات و"القيادة الشمالية" يقود منذ ذلك الحين التعامل العملياتي والتكنولوجي والاستخباراتي في قضية الأنفاق في الجبهة الشمالية.

وأضاف البيان، أن هذا الطاقم قد تمكن من تطوير خبرة وقدرات واسعة عن مشروع الأنفاق الهجومية التي حفرها حزب الله، مدعيا توفر الظروف العملياتية في هذه الفترة.
وتهدف الحملة التي أطلقها جيش الاحتلال بمشاركة هيئة الاستخبارات وسلاح الهندسة وإدارة تطوير وسائل قتالية، إلى إحباط الأنفاق الهجومية داخل إسرائيل.
وتابع البيان: "في السنوات الأخيرة وفِي إطار الاستعداد لمواجهة هذا التهديد تم تطبيق خطة دفاعية خاصة في المنطقة تضمنت أعمال لإقامة جدران وعوائق صخرية بالإضافة إلى أعمال تجريف للأراضي، هذه الخطة الدفاعية تهدف لمنع العدو من تحقيق قدراته الهجومية".

واتهم البيان حزب الله بالوقوف خلف حفر الأنفاق والعمل بدعم وتمويل إيراني لبسط نشاطاتها ضد إسرائيل.

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