كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاحتلال يطلق عملية واسعة ضد أنفاق حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه اطلق حملة واسعة للكشف عن الأنفاق التي يحفرها حزب الله داخل إسرائيل، أطلق عليها اسم "درع الشمال".

وأوضح في بيان عسكري، أن العملية انطلقت منذ ساعات مساء أمس الاثنين، وأنها تهدف الى كشف الانفاق التي حفرها حزب الله في أعماق الأرض، وانها تنطلق من الأراضي اللبنانية وتتوغل إلى داخل إسرائيل.

ووفقا للبيان، فإنه منذ العام 2014 يعمل في الجيش الإسرائيلي طاقم خاص ومشترك لهيئة الاستخبارات و"القيادة الشمالية" يقود منذ ذلك الحين التعامل العملياتي والتكنولوجي والاستخباراتي في قضية الأنفاق في الجبهة الشمالية.