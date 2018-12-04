كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الفرنسية تعلن عن تجميد قرار زيادة الضرائب على أسعار الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، تعليق زيادة الضرائب على الوقود.
وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.
ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.
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