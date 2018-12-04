كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من الحكومة الفرنسية بشأن احتجاجات "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، عن قرار لتجميد زيادة الضرائب على أسعار الوقود، وذلك على خلفية الاحتجاجات التى تصاعدت في الأيام الأخيرة بالعاصمة باريس.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب القرار اليوم الثلاثاء، حسب وكالة أنباء فرانس برس.
وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن اجتماعا وزاريا عقد مساء أمس في قصر الإيليزيه لتقييم الأوضاع وإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.
ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.
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