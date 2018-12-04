قرار عاجل من الحكومة الفرنسية بشأن احتجاجات "السترات الصفراء"

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، عن قرار لتجميد زيادة الضرائب على أسعار الوقود، وذلك على خلفية الاحتجاجات التى تصاعدت في الأيام الأخيرة بالعاصمة باريس.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب القرار اليوم الثلاثاء، حسب وكالة أنباء فرانس برس.

وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن اجتماعا وزاريا عقد مساء أمس في قصر الإيليزيه لتقييم الأوضاع وإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.