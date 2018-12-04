كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة جندي أمريكي في انفجار بأفغانستان الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت متأخر من أمس الإثنين، أن جنديا أمريكيا أصيب بجروح في تفجير بجنوب شرق أفغانستان الأسبوع الماضي توفي في ألمانيا.
وجاء في بيان الوزارة أن "جاسون ميتشيل ماكلاري (24 عاماً) توفي أول أمس الأحد في مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا متأثراً بجروحه التي أصيب بها في انفجار قنبلة، وأسفر أيضاً عن مقتل 3 جنود آخرين الثلاثاء الماضي".
وقالت مهمة الدعم الحازم في بيان وقت وقوع الحادث إن "التفجير الذي وقع في إقليم غازني أسفر عن إصابة 3 جنود أمريكيين ومقاول".
ويعد ماكلاري الجندي الـ13 الذي يقتل في أفغانستان منذ بداية العام.
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جندي أمريكي في انفجار بأفغانستان الأسبوع الماضي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .