كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة جندي أمريكي في انفجار بأفغانستان الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت متأخر من أمس الإثنين، أن جنديا أمريكيا أصيب بجروح في تفجير بجنوب شرق أفغانستان الأسبوع الماضي توفي في ألمانيا.

وجاء في بيان الوزارة أن "جاسون ميتشيل ماكلاري (24 عاماً) توفي أول أمس الأحد في مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا متأثراً بجروحه التي أصيب بها في انفجار قنبلة، وأسفر أيضاً عن مقتل 3 جنود آخرين الثلاثاء الماضي".

وقالت مهمة الدعم الحازم في بيان وقت وقوع الحادث إن "التفجير الذي وقع في إقليم غازني أسفر عن إصابة 3 جنود أمريكيين ومقاول".

ويعد ماكلاري الجندي الـ13 الذي يقتل في أفغانستان منذ بداية العام.