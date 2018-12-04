قد تشمل 20 ألف عاملة يتيم يسهر على التحضير الجيد لانتقاء عاملات الحقول الإسبانية

أعلن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، حرصه على التحضير الجيد لعملية انتقاء الدفعة الجديدة من العاملات المغربيات اللواتي سيتوجهن للعمل في الحقول الإسبانية.

يتيم وضع العملية في إطار السعي للنهوض بالوضع الاجتماعي لفئة من المواطنات والأسر المغربية وتحسين دخلها، من خلال ما وصفه بالـ”عمل الكريم”، وذلك من خلال الإعداد الجيد لعملية انتقاء العاملات الفلاحيات المرشحات للعمل بالحقول الاسبانية.

يتيم الذي تحدّث مساء الجمعة الماضي في لقاء مع مسؤولي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالرباط، شدّد على أهمية التحضير الجيد لعملية 2019 للعاملات الفلاحيات بحقول الفراولة باسبانيا، والتي قد تكون في حدود 20000 عاملة، أي بزيادة قرابة 4000 عاملة مقارنة مع عملية 2018.

يتيم الذي كان يتحدث أمام نحو 60 من رؤساء مختلف الوكالات المعنية بهذا الملف، قال مخاطبا الحاضرين: “أنتم مجتمعون هنا من أجل قضية وطنية كبيرة”. وأضاف وزير الشغل أن “لانابيك” تضم مناضلين متشبعين بالوطنية لهم مسؤولية كبيرة، سواء في هذه المهمة المرتبطة بالعاملات أو مختلف العمليات التي تهدف إلى تعزيز البرامج النشطة للتشغيل، على اعتبار أن التشغيل يحفظ كرامة المواطن، وأن اللقاء يأتي في إطار الإعداد الجيد لعملية انتقاء العاملات وتوفير شروط نجاحها. وذكّر يتيم بأن وفدا حكوميا ضم مسؤولين في الوكالة تدارس مع الجانب الإسباني، توفير الضمانات اللازمة لتحسين العملية، سواء خلال عملية الانتقاء أو خلال الاستقبال وشروط الإقامة والعمل وتوفير المواكبة والتأطير لهن خلال جميع المراحل، مؤكدا أن لجنة حكومية ستجتمع من أجل تدقيق تفاصيل كل تلك المراحل، ولكي تكون نموذجا للهجرة الدائرية التي ستمكن العاملات المعاودات بعد أربع سنوات من اكتساب الحق في الإقامة . وزير التشغيل وصف عملية الإعداد بالحساسة جدا، “مما جعلكم أيها الرؤساء في صميم المسؤولية قصد إنجاح هده العملية، وتجنب كل جوانب القصور وتعزيز المكتسبات، وهذا ممكن بالنظر إلى أنكم مناضلون لكم حس وطني وأن الحكومة وضعت ثقتها فيكم، سواء في هذا الملف أو ملفات أخرى لها علاقة بالتشغيل بدول صديقة كقطر والإمارات وكندا أو داخل التراب الوطني”. مشيرا إلى أنه يثق في كفاءة أُطر الوكالة ونزاهتهم رغم القيل والقال، مشددا على أن الأصل”فيكم هو الكفاءة والمواطنة والإخلاص في المهام التي تناط بكم”.