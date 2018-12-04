11 طنا من الحشيش المغربي تستنفر المخابرات الإيطالية والإسبانية

في ظل الضربات الموجعة التي يتلقاها “أباطرة” الحشيش بين المغرب وإسبانيا منذ نونبر 2017، بعد حجز عشرات الأطنان من الحشيش واعتقال ثلاثة أكبر أباطرة الحشيش، كشفت معطيات جديدة أن شبكات تهريب الحشيش المغربي، شرعت في تغيير طريق التهريب، إذ أصبحت تسلك منفذ المغرب ومدينة مليلية المحتلة، مرورا بالجزائر وليبيا، قبل الرس في جزيرة صقلية الإيطالية.

كما أن الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها شبكات تهريب الحشيش، جعلت أسعار هذا المخدر ترتفع في السوق السوداء الإسبانية، إذ أن كمية 1.3 طن من الحشيش بلغت أكثر من ملياري سنتيم بإسبانيا. في هذا الصدد، حذرت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيطالية والإسبانية، من لجوء أباطرة الحشيش إلى تهريب كميات ضخمة من المخدرات على متن يخوت وقوارب للصيد، انطلاقا من المغرب ومليلية والجزائر وليبيا وصولا إلى إيطاليا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” في نسختها الإسبانية. مبرزة أن الأمن الإيطالي يراقب عن كثب تحركات هذه اليخوت والقوارب.

المصدر ذاته أشار إلى أن التحقيقات الأمنية الإسبانية والإيطالية، مكنت الأسبوع الماضي من حجز 11 طنا من الحشيش على متن قارب ترفيهي قبالة سواحل صقلية، كما اعتُقل ربانان ينحدران من دولة بلغاريا. المصدر أوضح قائلا: “علم أن قاربا ترفيهيا يبلغ طوله 19 مترا، ويحمل العلم الهولندي، ينقل مخدر المغرب إلى ليبيا اعْتُرضَ سبيله في المياه الدولية” من قبل الحرس الجمركي الإيطالي. وأضاف أن الأمن الإيطالي انتبه إلى أن القارب ينقل الحشيش بعد تلقيه إخبارية من الأمن الإسباني. فيما أكدت وكالة الأنباء الأمريكية اللاتينية، نقلا عن مصادر رسمية، أن عملية الحجز تمت يوم الثلاثاء الماضي.

بدورها، أكدت وكالة الأنباء “أوروبا بريس”، حجز 11 طنا من الحشيش المغربي من قبل الأمن الإيطالي قبالة سواحل صقلية واعتقال ربانين بلغاريين. فيما أشارت قائلة: “الربانان ينتميان إلى شبكة مغربية متخصصة في تزويد منظمات إجرامية دولية بالقنب الهندي، من أجل توزيعه في ما بعد في شرق أوروبا”. وتابع نقلا عن وزارة الداخلية الإيطالية، أن “القارب الترفيهي كان مراقبا منذ رسوه في ميناء مليلية، قبل أن يشحن كميات مهمة من المخدرات في الجزائر”. وأضاف أن القارب لا يرسو بالموانئ الجزائرية، بل يشحن بالحشيش الذي تنقله إليه قوارب سريعة. وأضافت “سبوتنيك” الروسية، أن كمية 11 طنا المحتجزة تدخل في إطار العملية الأمنية الشاملة Libeccio international التي يقودها الأمن الإيطالي، والتي مكنت إلى حدود الساعة من حجز 120 طنا من الحشيش بقيمة 1200 مليون أورو. من جهته، كشف الحرس المدني الإسباني، أنه حجز 1.3 طن من الحشيش كانت محشوة بين صناديق الليمون على متن شاحنة نقل السلع في الطريق السيار بمدينة “سلمكنا”، مبرزا أن قيمة تلك الكميات قد تصل اليوم في السوق السوداء إلى ملياري أورو. كميات الحشيش هذه كانت في طريقها إلى إنجلترا. 6