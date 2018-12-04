هدم منزل بجبل المكبر و3 منشآت قرب سلفيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات بلدة الاحتلال في القدس ترافقها قوات معززة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة صباح اليوم الثلاثاء، منزلا قيد البناء في حي جبل المكبر وذلك بذريعة البناء دون تراخيص.

في حي جبل المكبر، أفاد شهود عيان، أن قوات معززة من الشرطة طوقت الحي ومنعت من السكان دخوله، كما حاصرت المنزل ووفرت الحماية للجرافات لهدمه، دون سابق إنذار.

وقام عناصر من الوحدات الخاصة بالاعتداء على أصحاب المنزل وقمع مجموعة من المواطنين الذي حاولوا التصدي لعملية الهدم، كما اعتدوا على عائلة تقطن في محيط الهدم بالضرب والدفع والشتم، وكذلك عرقل عناصر الشرطة خروج الطلاب والطالبات من منازلهم إلى المدارس.

ووفقا لإفادة المواطن محمد سليمان، قامت جرافات الاحتلال في ساعات الصباح بهدم ثلاث منشآت تجارية في المنطقة الغربية من البلدة تعود لأشقائه فادي ونادي وصالح سليمان، بحجة أنها مصنفة بمنطقة "سي"، وهي، محل لغسل وكي الملابس، ومنجرة، ومحددة.

وسلم الاحتلال العائلة إخطارات بالهدم قبل أسبوع على أن تكون فترة الاعتراض لدى المحكمة خلال شهر من تسليمه، ولكن سلطات الاحتلال نفذت الهدم قبل انتهاء الفترة القانونية للاعتراض.

وهدمت جرافات بلدية الاحتلال في الأسبوع الماضي عمارة سكنية في حي جبل المكبر تعود لعائلة المغربي المقدسية، بذريعة البناء دون تراخيص.

وصعدت بلدية الاحتلال في الأسابيع الأخيرة من هدم منازل المقدسيين، وقالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إن سلطات الاحتلال هدمت خلال تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري فقط 30 منشأة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بما فيها منازل ومحال تجارية.