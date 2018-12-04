ماذا قال مودريتش بعد تتويجه بالكرة الذهبية؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن أسباب وصوله إلى هذا الإنجاز.

وقال مودريتش، عقب تتويجه بالجائزة "لدي مشاعر مختلفة في اللحظة الحالية، يصعب وصفها بالكلمات، أشكر جميع من ساعدوني للوصول إلى هنا".

وأضاف لاعب الميرينغي "أشكر المدربين واللاعبين في ريال مدريد، وكل من يعمل في منظومة النادي، وجميع زملائي والمدرب في المنتخب، وكل من صوت لي للفوز بهذه الجائزة، وأيضًا الشكر لعائلتي".

وتابع "الكرة الذهبية شرف لي.. كطفل صغير، كان حلمي دائمًا الفوز بهذه الجوائز".

وحول خلافته لميسي ورونالدو في الفوز بالجائزة، قال "هذا أمر لا يصدق... كما أن فوزي بالكرة الذهبية، في وجود لاعبين مثل غريزمان ومبابي، يعني أنني فعلت شيئًا جيدًا هذا العام".

وأردف مودريتش "أحاول التعود على هذه الوضعية الجديدة، وإدراك أنني أصبحت جزءًا من الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ.. هذا شرف كبير لي".

وعن أسباب وصوله إلى هذا النجاح، قال "من الصعب أن أحدد شيئًا بعينه، لكن العمل الدائم والاجتهاد والتركيز والإيمان بالنفس، هو طريقك للوصول إلى أهدافك.. دائمًا سيكون لديك فرصة، ويجب أن تستغلها عندما تأتي".

وواصل "تغيير مركزي ساعدني كثيرًا في تطوير طريقة لعبي، لأنني في السابق كنت ألعب بطريقة هجومية، وعندما تأخرت قليلًا في الملعب، ساعدني ذلك على قراءة اللعب بشكل أكبر.. المدرب هو من غير مركزي، خلال السنة الثانية لي في توتنهام".

وتصدر مودريتش ترتيب قائمة الكرة الذهبية، متفوقًا على كريستيانو رونالدو، الثاني، وأنطوان غريزمان، الثالث، بينما جاء كيليان مبابي في المركز الرابع.