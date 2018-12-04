"درع الشمال": حملة لجيش الاحتلال للبحث عن أنفاق حزب الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بحملة أطلق عليها "درع الشمال"، وذلك بغرض الكشف عن الأنفاق وتدميرها، التي يزعم أن حزب الله يقوم بحفرها من جنوب لبنان إلى داخل الأراضي في شمال البلاد.

وفي سياق الشروع في الحملة، قام جيش الاحتلال بتعزيز قواته في القيادة الشمالية وبقي في حالة جاهزية كبيرة تحسبا لحصول تطورات، حيث تم إطلاع رؤساء سلطات محلية على الموضوع، كما أعلن عن عدة مناطق بالقرب من السياج الأمني في الشمال مناطق عسكرية مغلقة.

ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فإن قواته تعمل منذ العام 2014 للكشف عن الأنفاق على الحدود الشمالية، وذلك عبر طاقم خاص ومشترك لهيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية الذي يقود منذ ذلك الحين التعامل العملياتي والتكنولوجي والاستخباراتي في قضية الأنفاق على الجبهة الشمالية.

وقال الاحتلال إن "الاستعداد القتالي لتطبيق هذه الخطوة مستمر في هيئة الأركان العامة خلال سنوات مما أدى إلى توفر الظروف العملياتية في هذه الفترة".

وزعم المتحدث العسكري أن الطاقم تمكن من تطوير خبرة وقدرات واسعة عن مشروع الأنفاق الهجومية التابع حزب الله، قائلا إن الحملة التي أطلقها الجيش بقيادة المنطقة الشمالية وبمشاركة هيئة الاستخبارات وسلاح الهندسة وإدارة تطوير الوسائل القتالية تهدف إلى إحباط الأنفاق الهجومية داخل الأراضي في الشمال.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، فإنه شرع في السنوات الأخيرة في خطة دفاعية في إطار الاستعداد لمواجهة تهديد الأنفاق، وتضمنت الخطة الدفاعية أعمالا لإقامة جدران وعوائق صخرية بالإضافة إلى أعمال تجريف للأراضي.

إلى ذلك، واصل جيش الاحتلال التحريض على حزب الله واتهامه بالتحضير لهجوم في الشمال، زاعما أن الخطة الدفاعية التي شرع بتطبيقها تهدف لمنع حزب الله من تحقيق قدراته الهجومية.

كما اتهم حزب الله بمواصلة حفر الأنفاق بدعم وتمويل إيراني لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، على حد زعم الجيش، الذي يرى أن حفر الأنفاق التي تم الكشف عنها بالسابق تشكل تهديدا لمواطني الشمال.

وحمل جيش الاحتلال الحكومة اللبنانية المسؤولية عن كل ما يجري داخل الأراضي اللبنانية من الخط الأزرق شمالا، مضيفا أن "هذه الأنفاق تثبت عدم تطبيق الجيش اللبناني لمسؤولياته في تلك المنطقة".