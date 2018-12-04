انت الان تتابع أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٢ ص
شهدت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، استقرارا ملحوظا، تأثرا بانخفاض حجم المبيعات بالسوق المحلية وزيادة حجم المعروض خلال الفترة الماضية، وتمثل الطاقة الإنتاجية الحالية لصناعة الأسمنت في مصر نحو 62 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى 84 مليون طن في عام 2020، بينما تحتل مصر المركز الـ12 بين دول العالم في إنتاج الأسمنت، وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب نحو 370 مليون دولار خلال العام الجاري، وفقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
أسعار الأسمنت اليوم: سجل أسمنت المسلح 925 جنيها للطن، والنصر 895 جنيها للطن، والمهندس 995 جنيها للطن، والتعمير 880 جنيها للطن، والنهضة والصخرة 865 جنيها للطن. كما سجل أسمنت أسوان 865 جنيها للطن، والعسكري 880 جنيها للطن، وأسمنت سيناء والفاخر 870 جنيها للطن، وطرة 905 جنيهات للطن، والسويس 895 جنيها للطن،
سجل أسمنت المسلح 925 جنيها للطن، والنصر 895 جنيها للطن، والمهندس 995 جنيها للطن، والتعمير 880 جنيها للطن، والنهضة والصخرة 865 جنيها للطن.
كما سجل أسمنت أسوان 865 جنيها للطن، والعسكري 880 جنيها للطن، وأسمنت سيناء والفاخر 870 جنيها للطن، وطرة 905 جنيهات للطن، والسويس 895 جنيها للطن، وسجل أسمنت حلوان 900 جنيه للطن، والشورى 860 جنيها للطن، ومصر بني سويف 885 جنيها للطن، والسويدي 935 جنيها للطن.
اقرأ أيضا: ركود مواد البناء.. هل يجبر التجار على خفض الأسعار؟أسعار الحديد اليوم:
سجل حديد عز 12350 جنيها للطن، وبشاي 12230 جنيها للطن، والعتال وعطية والمراكبي والكومي 12230 جنيها للطن، بينما سجل حديد المعادي 11950 جنيها للطن، والعشري والجيوشي ومصر إستيل 12300 جنيه للطن، بينما سجل حديد أركو 9800 جنيه للطن.
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