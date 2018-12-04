انت الان تتابع أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٢ ص

شهدت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، استقرارا ملحوظا، تأثرا بانخفاض حجم المبيعات بالسوق المحلية وزيادة حجم المعروض خلال الفترة الماضية، وتمثل الطاقة الإنتاجية الحالية لصناعة الأسمنت في مصر نحو 62 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى 84 مليون طن في عام 2020، بينما تحتل مصر المركز الـ12 بين دول العالم في إنتاج الأسمنت، وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب نحو 370 مليون دولار خلال العام الجاري، وفقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

أسعار الأسمنت اليوم: سجل أسمنت المسلح 925 جنيها للطن، والنصر 895 جنيها للطن، والمهندس 995 جنيها للطن، والتعمير 880 جنيها للطن، والنهضة والصخرة 865 جنيها للطن. كما سجل أسمنت أسوان 865 جنيها للطن، والعسكري 880 جنيها للطن، وأسمنت سيناء والفاخر 870 جنيها للطن، وطرة 905 جنيهات للطن، والسويس 895 جنيها للطن،