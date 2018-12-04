مصائب الدراما فوائد للسينما.. أفلام تخطف نجوم رمضان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تنتظر السينما المصرية طرح عدد كبير من الأفلام بالفترة المقبلة، بدءا من موسم إجازة نصف العام الدراسي، وفي نفس الوقت يبدو أن دراما رمضان 2019 تمر بأزمة تُكشف ملامحها.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ ص

سوق الدراما في مصر يمرّ بأزمة كبيرة، عدد كبير من النجوم يغيبون عن مسلسلات رمضان 2019، والتي يبدو أن عددها سيتقلص هذا العام عكس ما كان الوضع قائمًا خلال الأعوام الماضية، والتي وصل عدد الأعمال في بعضها إلى 60 مسلسلًا في موسم واحد، ولكن الوضع في الموسم القادم مغاير تماما، وهناك تأكيدات أن العدد لن يتجاوز 15 عملًا كما جاء على لسان الفنان شريف منير بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبالتوازي مع ذلك وجد بعض النجوم السينما متنفسًا بعدما تأثر إنتاجها خلال السنوات الأخيرة، وهناك العديد من الأعمال سيتم طرحها في 2019.

كازابلانكا النجم أمير كرارة يواصل تصوير فيلمه الجديد "كازابلانكا"، من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور ويوسف طاهر، وهو من بطولة غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، وغيرهم. اللعبة أمريكاني الفنان أحمد فهمي والفنانة ناهد السباعي انتهيا من تصوير فيلمهما "اللعبة أمريكاني" الذى توقف منذ عامين

كازابلانكا النجم أمير كرارة يواصل تصوير فيلمه الجديد "كازابلانكا"، من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور ويوسف طاهر، وهو من بطولة غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، وغيرهم. اللعبة أمريكاني الفنان أحمد فهمي والفنانة ناهد السباعي انتهيا من تصوير فيلمهما "اللعبة أمريكاني" الذى توقف منذ عامين بسبب العديد من المشاكل، وهو من تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف. قصة حب الفنانان أحمد حاتم وهنا الزاهد انتهيا مؤخرًا من تصوير فيلمهما "قصة حب" للمخرج عثمان أبو لبن، ومن المقرر طرحه في إجازة نصف العام الدراسي. التاريخ السري لكوثر الفنانة ليلى علوي انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "التاريخ السري لكوثر"، ويشاركها في البطولة كل من زينة، محسن محيي الدين، فراس سعيد، أحمد حاتم، هو من تأليف وإخراج محمد أمين. لص بغداد الفنان محمد عادل إمام، يصور حاليًا فيلمه "لص بغداد" ومعه النجوم ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج سينرجي. لما بنتولد النجوم الشباب عمرو عابد وابتهال الصريطي وسلمى حسن ولأول مرة أمير عيد، يعكفون حاليًا على تصوير فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، آخر سيناريو للكاتبة الراحلة نادين شمس، من إنتاج شركة Team One. محمد حسين النجم محمد سعد يواصل تصوير مشاهده في فيلم "محمد حسين"، ومن المقرر أن ينافس به في موسم عيد الفطر المقبل، وهو من بطولة مي سليم وفريال يوسف وويزو وبيومي فؤاد وسمير صبري، من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي. نصب تذكاري الفنان تامر حسني يستعد لبدء تصوير فيلمه الجديد "نصب تذكاري" والذي يجمعه بزينة وخالد الصاوي، وهو من إنتاج شركة "دولار" عن قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق. زنزانة 7 النجمان أحمد زاهر ونضال الشافعي يصوران حاليًا فليمهما "زنزانة 7"، ومعهما مايا نصري وعلا غانم ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخا وأحمد التهامي، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت. الممر - ولاد رزق الفنان أحمد عز يصور منذ فترة فيلمه الحربي "الممر" مع هند صبري وأحمد رزق وإياد نصار ومحمد فراج، كما أعلن المخرج طارق العريان عن التحضير للجزء الثاني من فيلمهما "ولاد رزق" مع أحمد الفيشاوي وعمرو يوسف وأحمد داوود ومحمد ممدوح. نادي الرجال السري النجم كريم عبد العزيز الغائب عن الشاشة الكبيرة منذ عام 2014، يعود في 2019 بفيلمه "نادي الرجال السري" مع غادة عادل وماجد الكدواني، وانتهى من تصويره مؤخرًا ومن المقرر أن ينافس به كريم في موسم عيد الفطر للعام المقبل، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي. الفيل الأزرق 2 - الفارس كما تعاقد كريم عبد العزيز على الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" في 2019، وبدأ التحضير له بالفعل، وهو من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، ومن المقرر بدء التصوير بالفترة المقبلة، وأيضًا تعاقد كريم لأول مرة مع المنتج محمد السبكي على فيلم "الفارس" مع نيللي كريم، ومن المقرر انطلاق تصويره بعد الانتهاء من تصوير "الفيل الأزرق 2" مباشرة، وهو من إخراج محمد سامي. ترانيم إبليس النجوم أحمد السقا ومصطفى شعبان وخالد النبوي ومنى زكي يستعدون لبدء تصوير فيلمهم "ترانيم إبليس" خلال الأيام المقبلة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد نادر جلال. حملة فرعون الفنان عمرو يوسف يتفرغ حاليًا لبطولة فيلم "حملة فرعون" مع محمد ممدوح وأحمد داوود ومي عمر وأحمد مالك، من إنتاج محمد السبكي، من تأليف كريم حسن بشير، وما زال لم يُحدد مخرجه بعد. حب إيه - دماغ شيطان - عش الدبابير الفنانة رانيا يوسف تصور 3 أفلام دفعة واحدة خلال هذه الفترة، وهي "حب إيه" من إخراج رضا عبد الرازق وتأليف رانيا البشبيشي، ومعها هبة مجدى ونور محمود ورانيا منصور وغيرهم، و"دماغ شيطان" مع باسم سمرة وسلوى خطاب، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، و"عش الدبابير" مع مجدي كامل وسارة سلامة، من تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر. بطل عادي - رجالة حمزة شركة "العدل جروب" التي اتجهت للإنتاج الدرامي منذ عدة أعوام وهجرت السينما، هي الأخرى قررت العودة وتعاقدت مع محمد رمضان على فيلم "بطل عادي" من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، كما تعاقد على بطولة فيلم "رجالة حمزة" مع المنتج يوسف الطاهر، والمنتج هاني أسامة، تأليف محمد ناير، وإخراج هادي الباجوري، بالإضافة إلى فيلم ثالث يتناول قصة بطل من أبطال القوات المسلحة، ولم يكشف تفاصيله، ولم يتم تحديد موعد تصوير أحدهم بعد. قرفة بالزنجبيل وتجري المؤلفة هالة خليل جلسات عمل مع المخرج عمر عبد العزيز، لتحضيرات بدء تصوير فيلم "قرفة بالزنجبيل" الذي يجمع بين النجمين يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي. بالإضافة لتلك الأعمال، هناك أفلام أخرى تم الانتهاء من تصويرها منذ فترة طويلة ولا يزال موعد طرحها مجهولًا، وفي المقدمة منها "الكنز 2" لمحمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري، و"122" لطارق لطفي وأحمد داوود ومحمد ممدوح.

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