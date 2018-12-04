انت الان تتابع أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٧ ص

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 17.87 جنيه، ونحو 17.96 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى. وبلغ أقل سعر للدولار فى كل من البنك الأهلى المصرى مسجلًا نحو 17.87 جنيه للبيع، و17.77 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع، و17.79 جنيه للشراء. وبلغ أعلى سعر للدولار فى كل من البنك الأهلى الكويتى، وبنك مصر إيران، وبنك الاستثمار العربى، مسجلا 17.98 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار فى كل من البنك المصرى الخليجى، وبنك عودة نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى كل من البنك العقارى المصرى ومصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء. فيما سجل سعر الدولار فى كل من بنك قناة السويس، والبنك التجارى الدولى، وبنك الكويت الوطنى،