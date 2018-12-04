انت الان تتابع أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٧ ص
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 17.87 جنيه، ونحو 17.96 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى. وبلغ أقل سعر للدولار فى كل من البنك الأهلى المصرى مسجلًا نحو 17.87 جنيه للبيع، و17.77 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع، و17.79 جنيه للشراء. وبلغ أعلى سعر للدولار فى كل من البنك الأهلى الكويتى، وبنك مصر إيران، وبنك الاستثمار العربى، مسجلا 17.98 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء.
سجل سعر الدولار فى كل من البنك المصرى الخليجى، وبنك عودة نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى كل من البنك العقارى المصرى ومصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء. فيما سجل سعر الدولار فى كل من بنك قناة السويس، والبنك التجارى الدولى، وبنك الكويت الوطنى،
سجل سعر الدولار فى كل من البنك المصرى الخليجى، وبنك عودة نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى كل من البنك العقارى المصرى ومصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء.
فيما سجل سعر الدولار فى كل من بنك قناة السويس، والبنك التجارى الدولى، وبنك الكويت الوطنى، وبنك القاهرة، والبنك الأهلى اليونانى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.86 جنيه للشراء.
اقرأ أيضا: أسعار الدولار والعملات اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018
وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد ارتقع سعر اليورو الأوروبى مسجلا نحو 20.35 جنيه للبيع و20.24 جنيه للشراء، وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترلينى مسجلا نحو 22.83 جنيه للبيع، و22.71 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسرى نحو 17.98 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء.
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .