أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٨ ص
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، فى السوق المحلى، وذلك نتيجة تحرك سعر الأوقية عالميا، ليسجل سعر الأونصة نحو 1230 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.
جاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 24: 703 جنيهات عيار 21: 615 جنيهًا. عيار 18: 527 جنيهًا. عيار 14: 410 جنيهات. سعر جنيه الذهب: 7920 جنيها. سعر الأوقية: 1230 دولارًا. اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018 وارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليسجل نحو 2.631
عيار 24: 703 جنيهات
عيار 21: 615 جنيهًا.
عيار 18: 527 جنيهًا.
عيار 14: 410 جنيهات.
سعر جنيه الذهب: 7920 جنيها.
سعر الأوقية: 1230 دولارًا.
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وارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليسجل نحو 2.631 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، فى مقابل نحو 2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وعلى أساس شهرى، ارتفعت مساهمة الذهب فى أكتوبر الماضى بنسبة بلغت نحو 3.3%، بما يعادل نحو 86 مليون دولار بالمقارنة بشهر سبتمبر 2018.
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