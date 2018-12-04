انت الان تتابع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٨ ص

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، فى السوق المحلى، وذلك نتيجة تحرك سعر الأوقية عالميا، ليسجل سعر الأونصة نحو 1230 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.

جاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 24: 703 جنيهات عيار 21: 615 جنيهًا. عيار 18: 527 جنيهًا. عيار 14: 410 جنيهات. سعر جنيه الذهب: 7920 جنيها. سعر الأوقية: 1230 دولارًا. اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2018 وارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليسجل نحو 2.631