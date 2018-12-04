الان تتابع قرقاش عن اليمن: لا يمكن لدولة مستقرة أن تتعايش مع المليشيات غير الشرعية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن “الحل السياسي المستدام الذي يقوده اليمن يوفر أفضل فرصه لإنهاء الأزمة الحالية”. وأضاف قرقاش، في سلسلة من التغريدات باللغة الإنجليزية، عبر حسابه على “تويتر”: أنه “لا يمكن لدولة مستقرة، هامة بالنسبة للمنطقة، أن تتعايش مع المليشيات غير الشرعية، ويوفر قرار مجلس الـ2216 خريطة طريق قابله للتطبيق”. ولفت الوزير الإماراتي إلى أهمية مفاوضات السلام المزمع إجراؤها في السويد، وقال: “يبرهن إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء مرة أخرى علي دعم الحكومة اليمنية والتحالف العربي للسلام، ونحن نعتقد أن السويد تتيح فرصه حاسمة للمشاركة بنجاح في حل سياسي لليمن”.

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