الان تتابع الاحتلال الإسرائيلي يطلق “درع الشمال” لتدمير أنفاق على الحدود الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، انطلاق عملية عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، تستهدف كشف وإحباط أنفاق تحفرها ميليشيات حزب الله، قائلا إنه في حالة تعبئة عامة، تحسبا لأي تطورات.

وأطلق الجيش الإسرائيلي على الحملة اسم “درع الشمال” يقودها اللواء يؤال ستريك، بمشاركة “طاقم خاص ومشترك لهيئة المخابرات والقيادة الشمالية، وسلاح الهندسة“.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له أن الطاقم المخول بالمهمة “درع الشمال”، الذي يقوده اللواء يؤال ستريك، تمكن من تطوير خبرته بشأن مشروع الأنفاق الهجومية التابع لحزب الله.

وأوضح البيان أن هيئة الأركان العامة الإسرائيلية كانت تستعد لهذه الحملة العسكرية، التي تشارك فيها قوات كبيرة، منذ عام 2014، وأن الهيئة أعلنت عدة مناطق بالقرب من السياج الأمني في الشمال مناطق عسكرية مغلقة.

وأوضح الجيش أنه يطبق خطة دفاعية خاصة في المنطقة الشمالية، تتضمن إقامة جدران وعوائق صخرية، بالإضافة إلى تجريف للأراضي، مضيفا “هذه الخطة هدفها منع العدو من تحقيق قدراته الهجومية“.

وحمل بيان الجيش، الحكومة اللبنانية، مسؤولية ما يجري داخل الأراضي اللبنانية من الخط الأزرق شمالا، قائلا: “هذه الأنفاق تثبت عدم تطبيق الجيش اللبناني لمسؤولياته في تلك المنطقة“، ووصف جيش الاحتلال، أنفاق حزب الله، بأنه تمثل “تهديدا فوريا للمواطنين”.