وفاة والد لاعب كرة أثناء حضور مباراة ابنه

دبي - بواسطة محمد فارس توفي والد لاعب كرة قدم سعودي، خلال حضوره لمباراة شارك فيها ابنه، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. © Other-social media لاعب نادي الوطن عاصم الحجاجي

وشهدت المباراة التي جمعت بين ناديي الوطن والاتحاد السعوديين، وفاة والد عاصم الحجاجي لاعب الوطن بمنطقة جازان، إثر أزمة قلبية، وذلك أثناء حضوره للقاء الذي استضافه ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بالمنطقة، وفق تغريدة نشرها النادي على حسابه في تويتر.

ونعى اللاعب والده عبر تويتر قائلا: "أبي كنت لي كل شيء. كنت الأب والأخ والصديق سبعة عشر عاما قضيتها معك لم تكن كافية ولكنها الأقدار".