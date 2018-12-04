شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالبرلمان تناقش أزمة المصانع المتوقفة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لمناقشة مشاكل المصانع التى تم الإعلان عن توقفها.

وأضافت البرلمانية سولاف درويش فى تصريح لـ" الخليج 365" أن اللجنة تهدف إلى الوقوف من وزير قطاع الأعمال على حق العمال فى تلك المصانع التى تم توقفها عن العمل لمعرفة مصيرهم وماذا تقدم لهم الوزارة .

وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، أن الاجتماع سيتطرق ايضا للاستماع من الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة وكيفية تنفيذها وأولويات العمل داخل الوزارة لمتابعة تنفيذها .