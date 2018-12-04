حكمت محكمة فرنسية على متظاهرَين من "السترات الصفراء" بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ بعد توقيفهما خلال تجمع بوسط فرنسا تم خلاله إحراق مقر إدارة محلية.
ومثل الرجلان وفق آلية فورية أمام القاضي الذي حكم على أحدهما بالسجن 12 شهرا مع وقف النفاذ لتسعة منها وعلى الثاني بالسجن ستة اشهر مع وقف النفاذ لثلاثة منها لإدانتهما بارتكاب "أعمال عنف مشددة"، مع "محاولات تخريب" لأحدهما.
كما أودع محتج ثالث السجن إلى حين محاكمته في السابع من كانون الثاني "ريثما يعد دفاعه" وسيمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب "أعمال عنف وإضرار مشددة"، وفق المصدر ذاته.
شكرا لقرائتكم خبر عن سجن اثنين من المحتجين في فرنسا بعد إحراق مبنى إدارة محلية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .