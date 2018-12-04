سجن اثنين من المحتجين في فرنسا بعد إحراق مبنى إدارة محلية

حكمت ​محكمة​ فرنسية على متظاهرَين من "السترات الصفراء" بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ بعد توقيفهما خلال تجمع بوسط ​فرنسا​ تم خلاله إحراق مقر إدارة محلية.

ومثل الرجلان وفق آلية فورية أمام القاضي الذي حكم على أحدهما بالسجن 12 شهرا مع وقف النفاذ لتسعة منها وعلى الثاني بالسجن ستة اشهر مع وقف النفاذ لثلاثة منها لإدانتهما بارتكاب "أعمال عنف مشددة"، مع "محاولات تخريب" لأحدهما.

كما أودع محتج ثالث السجن إلى حين محاكمته في السابع من كانون الثاني "ريثما يعد دفاعه" وسيمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب "أعمال عنف وإضرار مشددة"، وفق المصدر ذاته.