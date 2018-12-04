قوى الامن: توقيف 668 شخصاً بجرائم مختلفة خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ أنه "ضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي اعتباراً من 27/11/2018 ولغاية صباح4/12/2018،منتوقيف668شخصاً،وذلك لإرتكابهم أفعالاً جرميةعلى جميع الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة".

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