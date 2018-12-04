ماريو عون: ليس مطلوبا من رئيس الجمهورية أخذ موقف بأحداث الجاهلية

أكد عضو تكتل " لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​ أن "​رئاسة الجمهورية​ هي فوق كل الفوضى وعلى مسافة واحدة من الجميع، وليس المطلوب ان يكون ل​رئيس الجمهورية​ موقف بأحداث الجاهلية، بل يريد ان لا تتكرر الامور فهي شاذة ".

وفي حديث إذاعي لفت عون إلى أننا "امام انفراج ب​الحكومة​ لأن الميل نحو التفاؤل عاد ليظهر"، معتبرا ان "ما يحصل يضر بالعهد و​الشعب اللبناني​ يعول على الاصلاحات".