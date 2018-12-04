ماريو عون: ليس مطلوبا من رئيس الجمهورية أخذ موقف بأحداث الجاهلية

أكد عضو تكتل " لبنان القوي" النائب ماريو عون أن "رئاسة الجمهورية هي فوق كل الفوضى وعلى مسافة واحدة من الجميع، وليس المطلوب ان يكون لرئيس الجمهورية موقف بأحداث الجاهلية، بل يريد ان لا تتكرر الامور فهي شاذة ".
وفي حديث إذاعي لفت عون إلى أننا "امام انفراج بالحكومة لأن الميل نحو التفاؤل عاد ليظهر"، معتبرا ان "ما يحصل يضر بالعهد والشعب اللبناني يعول على الاصلاحات".
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