اليابان تتخلى عن تنفيذ مشروع للطاقة النوية في تركيا بسبب ارتفاع التكاليف

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب ا):

من المقرر أن يتخلى كونسورتيوم بقيادة اليابان، عن تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة النووية في تركيا بسبب ارتفاع التكاليف.

وذكرت صحيفة "نيكي" الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن شركتي "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة وشركة "إي ان جي أي إي" للطاقة الفرنسية، وشركات أخرى كان من المقرر أن تبدأ في بناء محطة تضم أربعة مفاعلات في مدينة سينوب على ساحل البحر الأسود في تركيا عام 2017، حيث كان من المقرر أن يبدأ عمل الوحدة الأولى عام 2023.

وأعلنت شركة "أتوشو" اليابانية مطلع هذا العام انسحابها من المشروع، معللة قراراها بالتكاليف، التي اتفق عليها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء التركي حين ذاك رجب طيب أردوغان عام 2013.

وقال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو في مؤتمر صحفي اليوم، إن اليابان "تجري مفاوضات" مع الحكومة التركية.

وقالت شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة في بيان "تقرير دراسة الجدوى يخضع حاليًا لتقييم الحكومة التركية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية، والشركة ستستمر في دعم هذه الجهود".

وأفادت صحيفة نيكي بأن تكاليف المشروع المؤجل ارتفعت لنحو 5 تريليونات ين (44 مليار دولار)، وهو نحو ضعف تقدير التكاليف الأولى وبلغ 22 مليار دولار، ما جعل من الصعب أن تنفذ ميتسوبيشي وشركاؤها المشروع.

ويرجع ارتفاع التكاليف إلى انخفاض قيمة العملة التركية المحلية وتشديد قواعد السلامة عقب الكارثة النووية التي وقعت في محطة فوكوشيما النووية اليابانية عام 2011.​