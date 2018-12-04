انت الان تتابع مبعوث أمريكا: لا يمكن تأكيد الهجوم الكيميائي على حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٩ ص

دمار سوريا

صرح المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد الهجوم الكيميائي على مدينة حلب السورية، وتتوقع الحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث، قائلا: "كانت هناك حادثة واحدة في الأسبوع الماضي مع استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل إرهابيين من إدلب، وقام الروس بالقصف، وأريد أن أؤكد أننا لا نستطيع تأكيد أي استخدام كيميائي في هذا الحادث، ونحن نحاول معرفة المزيد في أقرب وقت ممكن"، وذلك في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكان قائد شرطة حلب اللواء عصام الشلي، قد أعلن أن المجموعات الإرهابية استهدفت، يوم 24 نوفمبر، أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي غازات سامة، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين المدنيين تم إسعافها إلى مستشفى الرازي والجامعة لتقديم العلاج اللازم لهم نتيجة