سفارة الإمارات في موريتانيا تحتفل باليوم الوطني الـ47

احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء الإثنين، باليوم الوطني الـ47، بحضور وفد رسمي موريتاني برئاسة إسماعيل ولد أحمد وزير الخارجية.

واستعرض عيسى عبدالله مسعود الكلباني، سفير الإمارات بموريتانيا، أهم معالم مسيرة التطور والنماء التي شهدتها الإمارات في ذكرى اليوم الوطني الـ47، وذلك خلال حفل استقبال نظمته السفارة في نواكشوط، الذي شارك فيه أيضاً عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في موريتانيا، وعدد من الشخصيات الوطنية الموريتانية.

وتطرق السفير عيسى عبدالله مسعود الكلباني إلى الإنجاز النوعي الذي حققته الإمارات هذا العام، والمتمثل في إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"، مؤكدا أنه يعكس ريادتها على المستوى التقني.

ونوه السفير الإماراتي، في كلمته، بمكانة الإمارات المتقدمة على مستوى العالم في مجال دعم العمل الإغاثي والإنساني، معتبرا أن ذلك منبثق من مبادئها في مساعدة الآخرين، التي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعززها من بعده رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وقادة الإمارات.

وثمن، في كلمته، المستوى المتميز لعلاقات موريتانيا والإمارات، مؤكدا أنها "علاقات قديمة ومتجددة، وصلت في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".

‎وذكّر السفير الإماراتي في موريتانيا ببعض نماذج التعاون بين البلدين، مثل "انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر مارس الماضي، وما تم التوقيع عليه خلال ذلك الاجتماع من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات"، مبينا أن من بين برامج التعاون الحالي، البدء في بناء مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة بمستشفى الشيخ زايد في نواكشوط.

‎وأشار السفير إلى أن احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ47، تتزامن مع إعلان عام 2018 "عام زايد"، وذلك احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد المؤسس لدولة الإمارات.