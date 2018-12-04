شكرا لقرائتكم خبر الأردن يعلن عن مؤتمر دولي لنصرة القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة الأردنية أمس عن تنظيمها مؤتمرا دوليا في 20 ديسمبر الحالي، تحت عنوان «نداء للمسجد الأقصى المبارك»، بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، في تصريح صحفي إن المؤتمر يهدف إلى التباحث والتشاور في سبيل نصرة المسجد الأقصى المبارك، ودعم القدس ومقدساتها الإسلامية.

وأوضح أن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واقتحامات وأخطار جسيمة ويومية، يستفز مشاعر المسلمين والعرب قاطبة، وقد زادت وتيرة هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة، مما ينذر بوجود خطة مبيتة للسلطة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم إلى ما لا تحمد عقباه.

هذا واقتحمت أمس مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم الحاخام المتطرف من حزب الليكود اليميني يهودا غليك المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 91 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم.

وذكر المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن الأقصى يشهد اقتحامات مكثفة من قبل المستوطنين، وتضم كل مجموعة 40 مستوطنا.