شكرا لقرائتكم خبر حماس تدعو لإفشال مشروع أمريكي لإدانتها في الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت حركة «حماس» أمس إلى تدخل دولي لإفشال مشروع قرار أمريكي يدينها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال القيادي في حماس سامي أبوزهري في بيان «إن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمنع انتهاك الإدارة الأمريكية للقوانين الدولية».

وعد مشروع القرار الأمريكي لإدانة الحركة قلبا للحقائق وتجاوزا لحقيقة المشكلة التي تتمثل في وجود الاحتلال الذي تدعو القوانين إلى إنهائه وتكفل الحق في مقاومته.

وأعلنت حماس أمس الأول أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع مسؤولين عرب، ووجه رسائل مكتوبة لحشد الدعم ضد مشروع القرار الأمريكي.

وذكر بيان حماس أن هنية هاتف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، حيث استمع منه للجهود التي يبذلها مع المجموعة العربية والإسلامية لمواجهة القرار الأمريكي.

وأضاف البيان أن هنية هاتف مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبدالخالق، مستمعا إلى الدور الذي تبذله مصر ووزارة الخارجية في التصدي لمشروع القرار الأمريكي، ووجه رسائل خطية إلى عدد من قادة العالم والمنطقة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أكد فيها ضرورة العمل الجاد من أجل إفشال المساعي الأمريكية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية أخيرا أنها تجري اتصالات حثيثة لإجهاض المشروع الذي يطلب إدانة الهجمات الصاروخية لحماس ضد إسرائيل وتشجيعها على العنف.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن أحكام بالإعدام والسجن ضد 14 متهما بالتخابر لصالح إسرائيل.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكري في غزة العميد ناصر سليمان خلال مؤتمر صحفي إن أحكاما قضائية متفاوتة صدرت بحق 14 متهما بالتخابر لصالح إسرائيل تضمنت ستة أحكام بـ «الإعدام».

وأوضح أن الأحكام تضمنت الإعدام شنقا ورميا بالرصاص، فيما تفاوتت الأحكام بالسجن بين 7 و15 عاما.

وبحسب سليمان فإن المتهمين أدينوا بتقديم معلومات لإسرائيل أدت إلى مقتل فلسطينيين والإضرار بالمقاومة ومصالح الشعب الفلسطيني.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم خلال المؤتمر بأن الأحكام الصادرة «رسالة واضحة لعملاء الاحتلال والمتخابرين معه بأن هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه».

وأضاف أن الأجهزة الأمنية في غزة ستواصل عملها بكل عزيمة وإصرار «لحماية مجتمعنا من خطر عملاء الاحتلال، وحققت في هذا الصعيد إنجازات ونجاحات مهمة خلال السنوات الماضية».

من جهة أخرى، رصد تقرير حقوقي مطول انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته خلال الشهر الماضي.

وأوضح التقرير الذي أعدته دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، الانتهاكات الإسرائيلية، وأبرزها استشهاد 24 فلسطينيا، وإصابة 232 آخرين بجروح، في تحد سافر وممنهج من سلطات الاحتلال والمستوطنين لكل الأعراف والمواثيق والشرائع القانونية والإنسانية الدولية.